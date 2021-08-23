بلومبرج: متفائلون أمريكيون يرون اقتراب القضاء على سلالة دلتا

أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين، بأن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) آخذة في الانخفاض في العديد من بؤر سلالة دلتا المتحورة من الفيروس شديدة العدوى سريعة الانتشار في الولايات المتحدة، وأن هذا يعني أنه يمكن أن تتبعها باقي أرجاء البلاد قريبا، رغم ارتفاع حالات دخول المستشفيات الجماعية وارتفاع أعداد الوفيات التي شوهدت مؤخرا في ولاية فلوريدا وفي عمق الجنوب.



وقالت بلومبرج إن الولايات المتحدة تسجل أكثر من 1000 حالة وفاة في اليوم الواحد، وهو رقم تضاعف أكثر من ثلاث مرات في شهر واحد. ولكن في ولايتي أركنساس وميسوري، حيث بدأت سلالة دلتا، انخفض معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام بنسبة 12 ٪ ، وفقا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة .



وأضافت بلومبرج أن ولايتي فلوريدا ولويزيانا، اللتين ضربتهما المرحلة الثانية من موجة سلالة دلتا في الولايات المتحدة، بدأتا تشهدان انخفاضا مماثلا. وتصاعدت حالات الإصابة في ولايات أخرى، ولكن بوتيرة أبطأ.



وأشارت بلومبرج إلى أن واحدة من الحقائق القليلة الثابتة للجائحة الأمريكية ، هي أن التحورات الفيروسية لا تدوم أكثر من بضعة أشهر؛ ثم سرعان ما تبدأ العدوى اليومية في الانخفاض. ولكن ظهور سلالة دلتا المتحورة شديدة العدوى سريعة الانتشار تحدت العديد من الافتراضات، ومن بينها فكرة أن نهاية الجائحة باتت وشيكة.