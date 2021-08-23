أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الإثنين أنه تم إعطاء 36ر9 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في سويسرا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في سويسرا بنحو 27 ألفا و822 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد ثلاثة أشهر لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت سويسرا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا قبل نحو 30 أسبوعا.

ووفقا للبيانات، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 752 ألفا و761 حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 10 آلاف و941 حالة. ومضى عام و25 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.