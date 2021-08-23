قال خليل محمد هليل مدير عام الإدارة العامة للتأهيل بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالطلبة ذوي الإعاقة سواء في المدارس أو الجامعات أو غيرهما.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، مساء الأحد، أن هناك توجيهات من قِبل الوزيرة نيفين القباج بتنظيم احتفالية لتكريم المتفوقين من ذوي الهمم، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، إلى جانب تشكيل لجنة وزارية تتولى إعداد أبحاث عن جميع الطلبة المنتقلين للمرحلة الجامعية من ذوي الهمم.

وأشار إلى أنه سيتم حصر احتياجات هؤلاء الطلبة، ومن ثم التعاون مع الجامعات عبر وحدات التضامن الاجتماعي لدعم غير القادرين من هؤلاء الطلبة، لافتًا أيضًا إلى تنظيم حملة توفير أجهزة تعويضية للطلبة سواء في المدارس أو الجامعات، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر والجمعيات المتخصصة.

وأشار إلى أن من بين هذه الأجهزة لاب توب ناطق، وسماعات طبية، وكراسي متحركة وغيرها من الاحتياجات التي تمثّل مساعدة للطالب في اجتياز دراسته، وتحدي الصعوبات التي تواجهه ومن ثم يحقق النجاح والتفوق.

ولفت هليل، إلى أن الطلبة إذا كانوا في احتياج لدعم مادي وتنطبق عليهم الشروط سيحصلون عليه، إلى جانب توفير أي احتياجات أخرى من برامج وأنشطة عبر الجمعيات المتخصصة.

وكانت «القباج» قد أعلنت خطة الوزارة لتنظيم احتفالية كبيرة لتكريم الطلاب المتفوقين من ذوي الإعاقة بالتعاون مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكلفت لجنة من وزارة التضامن الاجتماعي بعمل أبحاث اجتماعية لكافة الطلاب من ذوي الإعاقة المنتقلين إلى المرحلة الجامعية لحصر كافة احتياجاتهم، والتعاون مع الجامعات المصرية للمساهمة في دعم الطلاب غير القادرين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في إيلاء أهمية خاصة لتكافؤ الفرص التعليمية وعدم ترك أي مستحق خلف الركب.