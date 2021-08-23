اقتصادية قناة السويس: نستهدف توفير مليون فرصة عمل مباشرة بحلول عام 2030

قال المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة العامة تستهدف توفير مليون فرصة عمل مباشرة بحلول عام 2030، لافتًا إلى توفير ما يقرب من 100 ألف فرصة حتى الآن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسىى على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الهيئة تملك إيرادًا جيدًا يكفي للإنفاق على المشروعات، في ظل تحقيق نمو بكافة الموانئ، وتابع: «الدخل لا يكفي لكن بنتصرف والرئيس لا يبخل علينا بشيء».

في سياق متصل، أكّد زكي أن الشركات الروسية جادة ولديها استعداد مختلف لتنفيذ مشروعاتها بمنطقة السخنة وشرق بورسعيد، لافتًا إلى أنهم التزموا ببرنامج زمني لإنهاء كل الإجراءات اللازمة.

وأعرب رئيس الهيئة، عن تفاؤله بإنهاء ملف المنطقة الروسية من الناحية المستندية قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى عقد جلسات عمل على مدار السنوات الماضية، لإجراء بعض التعديلات والتحديثات المطلوبة على الاتفاقية الإطارية.