إزالة 4 حالات تعدٍ بمساحة 1480 مترا مربعا بمركزي كفر الدوار ودمنهور

أسفرت حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والزراعية التي نفذتها الوحدات المحلية لمركزي كفر الدوار ودمنهور عن إزالة 4 حالات تعدٍ على مساحة 1480 مترًا مربعًا عبارة عن إزالة حالتي تعدٍ بمساحة 990 مترًا بمنطقة أبو صالح، ومدخل مدينة كفر الدوار، وشدة خشبية لمبني مخالف لشروط الترخيص، وتم التحفظ على كمية من الأخشاب والحديد المستخدمة في الأعمال.



كما تم إزالة حالتي تعدٍ على مساحة 490 م2 بدمنهور، وشدات خشبية بالمهد.



وشدد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية، وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.