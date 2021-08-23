سلوفينيا تدعو إلى عقد اجتماع خاص للمجلس الأوروبي حول أفغانستان

دعت سلوفينيا، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس الأوروبي، إلى عقد اجتماع خاص للمجلس لمناقشة الوضع في أفغانستان يوم الخميس.

وقال متحدث اليوم الاثنين إن الاجتماع يهدف إلى بحث "رد الاتحاد الأوروبي على التطورات الراهنة في أفغانستان، وأيضا فيما يخص الشؤون الداخلية، بما في ذلك التأثير المحتمل على الهجرة والتعاون بشأن الهجرة والمساعدة مع الدول المجاورة الرئيسية والقضايا المتعلقة بالأمن".

ومن المقرر عقد الاجتماع على مستوى السفراء.

وقال المتحدث إنه من المتوقع أيضًا عقد اجتماع لوزراء العدل والداخلية في المستقبل القريب لبحث قضية الهجرة.