أوكرانيا تسجل 610 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الإثنين، تسجيل 610 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لكوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و275 ألفا و171 شخصا.

وذكرت الوزارة، في بيانها اليومي وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الأوكرانية (يوكرينفورم)، أن "من بين حالات الإصابة الجديدة 33 طفلا بينما تم تسجيل 3 حالات إصابة بين العاملين في المجال الصحي بالبلاد".

كما سجلت وزارة الصحة الأوكرانية خلال الفترة نفسها، 17 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 53 ألفا و474 حالة.

وتعافى على مدار أمس 434 شخصا، ليرتفع بذلك عدد المتعافين في البلاد إلى مليونين و201 ألف و433 شخصا، بحسب وزارة الصحة الأوكرانية.