ميناء سفاجا يستقبل أكبر سفينة في العالم وعلى متنها 1372 سائحا سعوديا

استقبلت سلطات ميناء سفاجا البحري، السفينة السياحية «بلسيماو»، على متنها 1372 سائحًا سعوديًا و1315 فردًا من طاقم السفينة، قادمة من ميناء جدة في ثالث رحلاتها الأسبوعية للميناء، اليوم الإثنين، وأنهت إدارة الميناء كل إجراءات السياح فور وصولهم في سهولة ويسر وسط إجراءات أمنية واحترازية ووقائية مشددة.

وخصصت صحة البحر الأحمر برئاسة الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة طبقًا لبيان المحافظة، فرق طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي بميناء سفاجا البحري للكشف الطبي على ركاب السفينة بمجرد نزولهم في ميناء سفاجا وإجراء التحاليل الطبية اللازمة؛ للتأكد من خلوهم من أي إصابات بكورونا.

وبدأ السائحون تنفيذ برامج سياحية بالمدن السياحية المصرية من خلال ثلاثة أفواج لزيارة المعالم الأثرية بمدينتي الأقصر وأسوان وممارسة الرياضات المائية بالغردقة، والتمتع بأجواء البحر الأحمر الساحرة مع الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية المتعارف عليها دوليًا، والتي أقرتها منظمة الصحة العالمية.

ومن المقرر أن ينفذ السياح 15 برنامجًا سياحيًا متنوعًا داخل المدن السياحية بالبحر الأحمر.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من أهمية الموقع الجغرافي لمصر والارتقاء بصناعة النقل البحري لجذب السفن السياحية.

يذكر أن السفينة بلسيما من أكبر السفن السياحية في العالم وتسع نحو3000 راكب، بالإضافة إلى 1315 من أفراد الطاقم، وترتفع لنحو 10 أدوار بنظام الفندقي، وهي بطول 167 مترًا وغاطس 5.6 متر وتضم مقومات ترفيهية متعددة من الألعاب والرياضات البحرية كقوارب التجديف وألواح التجديف وفريق متخصص بالرحلات الاستكشافية، ومزودة بغواصة لرحلات استكشاف أعماق البحار، وعدد من القوارب الصغيرة التي تُستخدم لنقل الركاب فى البحر في رحلات استكشافية، ومهبط طائرة هليكوبتر وغواصة صغيرة للرحلات الاستكشافية في أعماق البحر.