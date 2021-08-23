حفل افتتاح بارالمبياد طوكيو يضم علم أفغانستان تضامنا مع لاعبيها

قال رئيس اللجنة البارالمبية الدولية أندرو بارسونز اليوم الاثنين، إن حفل افتتاح أولمبياد طوكيو الخاص سيضم علم أفغانستان "في إشارة على التضامن" مع هذه الدولة، لأن لاعبي أفغانستان لن يتمكنوا من الانضمام للمنافسة.

وأضاف بارسونز - في مؤتمر صحفي نقلته وكالة الأنباء اليابانية "كيودو"- إن ممثل مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سينقل العلم إلى الاستاد الوطني خلال حفل الافتتاح مساء غد الثلاثاء.

يذكر أن الرياضيين الأفغان لم يتمكنوا من السفر إلى اليابان للمشاركة في المنافسات بعد سيطرة طالبان على البلاد.