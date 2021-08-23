كوريا الجنوبية تسجل 1418 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الاثنين، تسجيل كوريا الجنوبية 1418 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بما في ذلك 1370 إصابة محلية، مما رفع إجمالي الإصابات إلى 237 ألفا و782 إصابة، بالإضافة إلى 7 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 2222 وفاة.

ووفقا لوكالة الأنباء يونهاب، تقع منطقة سول وضواحيها التي تضم بجانب سول، إقليم كيونغكي ومدينة إنتشون، تحت المستوى الرابع، وهو أعلى مستوى في مخطط التباعد الاجتماعي، كما تخضع معظم المناطق الأخرى للمستوى الثالث، وتم تمديد إجراءات التباعد الاجتماعي الحالية حتى الخامس من سبتمبر المقبل.

وفيما يخص اللقاح تلقى ما مجموعه 25.91 مليون شخص، أو 50.5% من سكان البلاد، جرعاتهم الأولى من لقاحات كوفيد-19، منذ إطلاق برنامج التطعيم في أواخر فبراير، وتم تطعيم حوالي 11.56 مليون شخص بشكل كامل.