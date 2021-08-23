قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تطوير التعليم أحد القضايا التي قد تتناولها الأعمال الفنية، مشيرًا إلى أن اتخاذ الدولة خطوات جادة لتغيير الأمر المستقر على مدار الـ40 عامًا الماضية أدى إلى حالة مصيرية في مسار التعليم للأبناء.



وأضاف السيسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن أولياء الأمور يحرصون على إلحاق أبنائهم ببعض الكليات التي لن تشهد عملًا في المستقبل، متسائلًا: «هل الهدف تدخلوا أولادكم الجامعة يشتغلوا أو ميشتغلوش؟».



وتابع: «لما نيجي نعمل تطوير حقيقي عشان نبني شخصية تعرف قدراتها الحقيقية تبتدي الناس تقولك وكأن الدولة ضد أولادها»، حسب تعبيره.





