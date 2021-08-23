جامعة الإسكندرية: نشر 87 بحثا جديدا على منصة «سكوبس» العالمية

أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الإثنين، أن أعضاء هيئة تدريس الجامعة نشروا 87 بحثا جديدا ضمن المجلات المرفوعة على منصة "سكوبس‏"‏ العالمية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن نتائج هذا الأسبوع أظهرت أن النشر الدولي كان جيدًا بواقع (87 بحثا) في مجال العلوم الأساسية (33%) تفاصيلها كالتالي: علوم البيئة (11%)، فالكيمياء الحيوية والوراثة والبيولوجيا الجزيئية (7.9%)، وعلوم الحاسب (5.5%)، الكيمياء (4.9%)، والرياضيات (3.7%) يلي العلوم الأساسية العلوم الطبية (12.2%)، ثم الهندسة (12.2%)، ثم الزراعة والعلوم البيولوجية (8.5%)، وعلوم المواد (6.1%)، فالصيدلانيات وعلوم السموم (3.7%).

وأشار إلى أنه حلل الأبحاث المنشورة ووجد أن هناك تعاون دولي واضح في إجراء هذه الأبحاث، وأتت أعلى دولة اشتركت مع مصر في النشر هذا الأسبوع المملكة العربية السعودية (17 بحثا)، فالولايات المتحدة الأمريكية (10 أبحاث)، تلتها المملكة المتحدة والهند ونيجيريا (5 أبحاث) لكل منهم، فالصين وجنوب أفريقيا وغانا وباكستان والأمارات المتحدة وقطر (4 أبحاث) لكل منهم، وغيرهم من دول العالم.

وكانت أكثر الأبحاث المنشورة مع مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، وجامعة عين شمس، وجامعة القاهرة، وجامعة كفر الشيخ، وجامعة الطائف، وجامعة الإمام بن فيصل، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا وغيرهم من الجامعات.

من جانبه هنأ "قنصوة"، لأساتذة المنشورة أبحاثهم ضمن القائمة، متمنيًا لهم مزيدا من التقدم وتحقيق الإنجازات العلمية التى ترفع اسم الجامعة في المحافل والتصنيفات العلمية العالمية.