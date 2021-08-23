تعليم قنا: الانتهاء من حصر المعلمين والإداريين للحصول على لقاح كورونا

شدد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الإثنين، على تكليف إخصائي التطوير التكنولوجي بمساعدة المعلمين والإداريين على التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا في الموقع الإلكتروني المخصص من قبل وزارة الصحة والسكان، والانتهاء من حصر من سجل وفي انتظاره دوره في الحصول على اللقاح في موعد غايته الأربعاء المقبل، تمهيدًا لمخاطبة مديرية الصحة بقنا بالإعداد النهائية ووضع جدول زمني للانتهاء منها بحسب قرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم المتعلق بتسجيل المعلمين للحصول على اللقاح وفق خطة وزارة السكان والسكان.

وأضاف صبري، خلال رئاسته للجنة المديرية، والتي تضم في عضويتها مدير عام الشئون التنفيذية ومديري التعليم بمراحله وإدارات التربية الصحية والإحصاء والتطوير التكنولوجي، أن عدد المسجلين بقاعدة بيانات وزارة الصحة ٤٢٠٠٠ معلم وجاري تسجيل ٢٠٠٠٠ معلم آخر، وذلك عقب اللقاء الذي تم عبر شبكة الفيديو كونفرنس مع الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين؛ لمناقشة تفعيل قرار الوزير وتطبيقه قبل بداية العام للدراسي.