إيهاب جلال يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة طلائع الجيش في الدوري

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أعلن إيهاب جلال المدير الفني لنادي الإسماعيلي قائمة فريقه لمباراة طلائع الجيش، المقرر لها اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري المصري.

وشهدت استمرار استبعاد عبد الرحمن مجدي لاعب الفريق بسبب إيقافه من اتحاد الكرة بعد أزمة واقعة فتاة أولمبياد طوكيو 2020 مع المنتخب الأولمبي، والحارس محمد فوزي لإجراء عملية الغضروف.

وجاءت قائمة الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي، محمد مجدي، عبد الرحمن صلاح.

خط الدفاع: محمد هاشم، مصطفي الزناري، محمد نصر، مروان الصحراوي، باهر المحمدي، حسين السيد مارسيلو، عبد الله جمعة.

خط الوسط: عمر الوحش، عماد حمدي، محمد عادل، محمود دونجا، أحمد مدبولي، محمد الشامي، محمد حسن، محمد بيومي، محمد عبد السميع، أحمد مصطفى، محمد صادق، محمد الضرف، مصطفى فارس.

خط الهجوم: شكري نجيب، مروان شوقي، فخر الدين بن يوسف، شيلونجو.