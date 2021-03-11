حاكم نيويورك أندرو كومو يواصل تحديه لمزاعم التحرش الجنسي في حفل وداعه

واصل حاكم نيويورك أندرو كومو، الذي اضطر للاستقالة من منصبه بعد صدور تقرير دامغ بأنه تحرش جنسيا بـ11 امرأة، تحديه لتلك المزاعم اليوم الاثنين وهو يودع منصبه في الولاية التي حكمها لعقد من الزمان، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

ونقلت بلومبرج عن كومو قوله في رسالة فيديو مسجلة: "سوف تظهر الحقيقة في الوقت المناسب، وإنني على ثقة من هذا".

وقال كومو إن المدعية العامة في نيويورك ليتسيا جيمس كانت لها دوافع سياسية ضده، وإنه سيواصل محاربة ادعاءاتها.

وتلا كومو بعض ما وصفه بالإنجازات بعد أكثر من ولايتين له في منصبه، ومن بينها الجهود المتعلقة بالسيطرة على السلاح وقانون للسماح بالمساواة في الزواج يتم بموجبه السماح بزواج المثليين، وقوانين مكافحة جرائم الكراهية وتحسين البنية التحتية لمطاري لاجوارديا وجون كينيدي الدوليين وكذلك محطة مانهاتن بنسلفانيا.

ومن المقرر أن تؤدي نائبة الحاكم كاثي هوتشول اليمين الدستورية في منتصف الليل بالتوقيت المحلي ، لتصبح أول امرأة تتولى منصب حاكم الولاية ، وقال كومو إنه يعتقد "إنها ستكون على قدر التحدي.

وتعرض كومو لضغط متزايد بعد صدور تقرير جيمس في 3 أغسطس الجاري، والذي وثقت فيه ادعاءات قيامه بالتحرش الجنسي.

وصمد كومو في وجه التقرير لمدة أسبوع ، ولكنه تراجع بعد أن دعاه الرئيس جو بايدن، ووفد نيويورك الديمقراطي بأكمله لدى الكونجرس وأغلبية أعضاء الجمعية التشريعية إلى الاستقالة.