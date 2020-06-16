لافروف: الحوار بين موسكو وواشنطن حول الاستقرار الاستراتيجي مشجع

وصف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، الحوار الذي عقد بين روسيا والولايات المتحدة حول الاستقرار الاستراتيجي بالمشجع، مؤكداً أن موسكو تدرك أن الطريق لتخفيف التوترات مع واشنطن صعب للغاية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن لافروف قوله: "ينبغي العمل المشترك والتعاون في مجال الأمن السيبراني بهدف إقامة تعاون منهجي يعكس التحديات المشتركة".

وأوضح أن الرئيس الروسي أشار بوضوح إلى أن النتيجة في جميع المجالات ممكنة، لكن من خلال المفاوضات وتطوير توازن المصالح الذي يناسب الطرفين، مضيفا أن "التوتر في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة بعيد عما كان عليه خلال أزمة الصواريخ الكوبية، عندما كان الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة على شفا حرب نووية".

وأكد أن روسيا ستواصل بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي، تقديم مساهمتها الكبيرة في الحفاظ على الاستقرار العالمي من خلال اتباع سياسة خارجية مسؤولة وعملية ويمكن التنبؤ بها، تهدف إلى تحييد التهديدات والتحديات التي تواجه الأمن العالمي، وكذلك لخلق ظروف مواتية للتنمية السلمية لجميع الدول.