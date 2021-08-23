إثيوبيا تعلن بدء تطوير منصة تواصل اجتماعي محلية

أعلنت وكالة أمن الاتصالات الحكومية الإثيوبية، اليوم الاثنين، أن إثيوبيا بدأت في تطوير منصة تواصل اجتماعي محلية لمنافسة فيسبوك وتويتر وواتساب، رغم أنها لا تخطط لحظر خدمات المنصات العالمية.

وقال مدير عام وكالة أمن شبكة المعلومات الإثيوبية، شوميت جيزاو فى تصريحات لوكالة رويترز للأنباء إن الحكومة تريد أن تحل منصتها المحلية محل منصات فيسبوك وتويتر وواتساب وزووم، رافضا تحديد جدول زمني وميزانية أو ذكر أي تفاصيل أخرى حول الخطوة.

وأكد جيزاو أن إثيوبيا تمتلك الخبرة المحلية لتطوير المنصات ولن تستعين بمساعدة خارجية.

واتهم المسؤول الإثيوبي موقع فيسبوك بحذف منشورات وحسابات مستخدمين قال إنها "تنشر الواقع الحقيقي عن إثيوبيا"، على حد تعبيره.

من جانبها، رفضت المتحدثة باسم فيسبوك في إفريقيا التعليق على خطط إثيوبيا، ولم ترد على الفور على استفسار حول اتهامات جيزاو، بحسب رويترز.

ووفقا لموقع "ستاتيستا" للإحصاءات العالمية، فإن إثيوبيا، البالغ عدد سكانها حوالي 115 مليون نسمة، لديها نحو 6 ملايين مستخدم علي منصة فيسبوك.

وكان فيسبوك قد أعلن قبل أيام من الانتخابات التشريعية الإثيوبية في يونيو الماضي، حذف شبكة من الحسابات المزيفة في إثيوبيا تستهدف المستخدمين المحليين والتي ربطها الموقع بأفراد على صلة بوكالة أمن شبكة المعلومات الإثيوبية.

يشار إلي أنه منذ اندلاع الحرب في إقليم تيجراي الإثيوبي بين القوات الحكومية الفيدرالية وجبهة تحرير شعب تيجراي في نوفمبر الماضي، شن أنصار الجانبين حربا كلامية موازية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ووجهت جماعات حقوقية دولية انتقادات للحكومة الإثيوبية لإغلاقها غير المبرر لخدمات وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك فيسبوك وواتساب العام الماضي. ولم تعلق الحكومة الإثيوبية على عمليات الإغلاق





