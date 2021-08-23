قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تدخل الأهل في مشكلات الأزواج يحتل المرتبة الرابعة في مسببات الطلاق.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "من مصر" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو خليل، عبر شاشة "cbc"، مساء الأحد، أن تدخل الأهل قد يُنشئ مشكلة من الأساس بين الزوجين أو يجلعها معقدة بحيث لا يمكن حلها من الأساس.

وأشار الورداني، إلى أن اعتماد الزوج على الأب أو الأم بشكل كامل قد يُمثّل مشكلة في حياته الزوجية حال تدخل أي منهما، موضحًا أنه يصبح غير قادر على فهم وضعية الزوج ويتوقع أن الأهل بإمكانهم إكمال ما لديه من نقص.

وتابع: "بنشوف حاجات في الغرفة الساخنة في دار الإفتاء إن الست حاسة إن زوجها مش مكتمل أو مش مالي عينيها.. هي تشعر من الناحية المجتمعية أنها ليست متزوجة من زوجها لكن من حماها أو حماتها".

وأوضح أمين الفتوى، أن الزوجة تصنع مشكلة أخرى تتمثل في إفشاء الأسرار، وهو أمر وصفه بـ"الكارثة"، ورأى أنها لا تستطيع التفرقة بين ما يُقال وما لا يُقال، وتتمادى في إبلاغ والدتها بكل شيء يخص حياتها.

وكان اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن في وقت سابق من أغسطس الجاري، أن مصر تشهد حالة طلاق كل دقيقتين، مقابل حالتي زواج كل دقيقة.

وصرّح بركات بأن عام 2020 شهد 876 ألف حالة زواج، مقابل 213 ألف حالة طلاق خلال العام نفسه، وأوضح أن أحكام الطلاق في قضايا متعددة الأسباب والدوافع وصل إلى 11 ألفًا و800 حكم، فيما بلغ عدد حالات الخلع سبعة آلاف حالة في 2020، بانخفاض بنسبة 30% عن عام 2019 الذي شهد عشرة آلاف حالة.