الأمن يمنع «سايس» من وضع «أقماع» في ساحة انتظار سيارات مؤجرة

كشفت أجهزة الأمن حقيقة تضرر مواطن من "سايس" بالقاهرة، وفقا لما نشره على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها منذ قليل أن شكوى المنشورة جاءت مدعومة بالصور تضرر خلالها شخص من قيام "سايس" بإغلاق طريق الخدمة "البطئ" بالأقماع بأحد الشوارع بالقاهرة، مانعاً السيارات من المرور، مدعياً استئجاره الطريق من الحى، وله الحق فى إغلاقه.

وأضافت الوزارة أنه بالفحص تبين أن المكان المشار إليه مؤجر من المحافظة "ساحة انتظار سيارات" وليس من حق السايس وضع أقماع، وعليه تم إزالة أسباب الشكوى ورفع الأقماع، وتنبه على المؤجر بالالتزم بتنفيذ بنود العقد.

يذكر أن وزارة التنمية المحلية أصدرت مؤخرًا اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المركبات في الشوارع، ليبدأ التطبيق الفعلي للقانون.