إنارة مساكن الغزل بماقوسة في المنيا وكسح مياه الصرف الصحي أسفل كوبري النيل العلوي

قال محمد سميح، سكرتير الوحدة المحلية بقرية بنى محمد سلطان بمركز المنيا، إن قسم الإنارة برئاسة المهندس عبدالتواب حسن عبدالغنى، تمكن اليوم من إنارة مساكن الغزل بماقوسة، حيث تم تركيب 10 لمبات ليد، و1 كونتاكتور، وخليفة ضوئية، وشد 500 م سلك، وتم إنارة المكان بالكامل لتيسير حركة المواطنين والمركبات ليلا.

وأضاف محمد رمضان، رئيس قرية البرجاية، أنه تم عمل صيانة لعدد 10 كشافات إنارة خلال حملات الصيانة الدورية التى يقوم بها قسم الإنارة بالقرية.

ومن جانبه، قال خالد محمد رئيس حى وسط المدينة، إنه تم كسح مياه الصرف الصحى من أسفل كوبرى النيل، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

وأشار إلى مواصلة الجهود المبذولة في قطاع النظافة بجميع مناطق الحى؛ للحفاظ على المظهر الجمالي لمدينة المنيا، حيث تم رفع ما يقرب من 20 طنا من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع وشوارع الحى لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

من جانبه، تابع اللواء ياسر عبدالعزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى منظومة الإنارة؛ لتيسير حركة المواطنين والمركبات ليلا، وكذلك أعمال النظافة التى قامت بها أحياء المدينة للحفاظ على المظهر الحضارى لها، مؤكدا رفع المخلفات والقمامة أولا بأول من أماكن التجمع للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.