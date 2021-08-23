محافظ بورسعيد يتابع خطة تحويل القنصلية الإيطالية ببورسعيد لمستشفى

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بيرو دوناتو رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإيطالية ورئيس الجالية الإيطالية بمصر، وذلك لمتابعة مستجدات العمل في تنفيذ مشروع تحويل القنصلية الإيطالية المغلقة ببورسعيد لمستشفى إيطالي.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والعميد نعمان علي رئيس حي الشرق، والمهندس أحمد داوود نقيب المهندسين.

وفي بداية اللقاء، رحب المحافظ، برئيس الجالية الإيطالية بمصر، مؤكدًا فخره بالعلاقات الوطيدة بين الجانبين، والتعاون مع الجانب الإيطالي على أرض بورسعيد.

كما استعرض المحافظ، مع الحضور كل الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن في مشروع تحويل القنصلية الإيطالية لمستشفى، مناقشًا جميع الجوانب المتعلقة بالاشتراطات البنائية الخاصة بتنفيذ المشروع.

ووجه المحافظ بالتنسيق بين حي الشرق ونقيب المهندسين والجانب الإيطالي لسرعة إتمام الأعمال الإنشائية للمشروع وتذليل العقبات كافة.

من جانبه، قدم رئيس الجالية الإيطالية بمصر الشكر للمحافظ على التعاون المثمر ، وتذليل كافة العقبات، مؤكدا أن الجانب الإيطالي يدرك أهمية التطور الذي يتم في القطاع الصحي بالدولة المصرية من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأعرب عن سعادته بالمساهمة في أحد المشروعات التى تضاف لمنظومة الصحة المتطورة ببورسعيد.