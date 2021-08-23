وزيرا خارجية روسيا والأردن يبحثان الوضع في سوريا ويعربان عن تأييدهما للتسوية العاجلة للأزمة السورية

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بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الإثنين، مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الأوضاع في سوريا وما حولها.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها أن لافروف والصفدي أثناء لقائهما في موسكو تبادلا وجهات النظر حول المسائل الراهنة على الأجندتين الإقليمية والدولية.

وأضاف البيان:" أن الوزيرين الروسي والأردني أوليا اهتماما خاصا بالوضع في سوريا وما حولها من خلال تأكيدهما على دعمهما لسيادة ووحدة الأراضي السورية وتأييدهما للتسوية العاجلة للأزمة السورية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

وذكرت وسائل إعلام روسية أن لافروف والصفدي ناقشا أيضا سبل تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وتعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات، بما فيها مكافحة وباء كورونا.