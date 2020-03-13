باكستان: 3772 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت باكستان اليوم الاثنين تسجيل 3772 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد أن تم إجراء 53 ألفا و881 اختبار كورونا في مختلف أنحاء البلاد.

وذكرت شبكة "جيو نيوز" الاخبارية أنه قد تم أيضا تسجيل 80 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية حتى اليوم بمختلف أنحاء البلاد، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 25 ألفا و3 حالات.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الاصابة في البلاد إلى مليون و127 ألفا و584، من بينهم 89 ألفا و919 حالة نشطة، ومليون و12 ألفا و662 حالة تعاف، بالاضافة إلى 25 ألفا و3 حالات وفاة، طبقا للمركز الوطني للقيادة والعمليات.