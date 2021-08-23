المكتب الرئاسي بكوريا الجنوبية: سيكون لدينا 170 مليون جرعة من لقاحات كورونا العام المقبل

قال رئيس مكتب السكرتارية الرئاسية بكوريا الجنوبية "يو يونغ-مين"، اليوم الإثنين، إنه سيكون لدى بلاده 170 مليون جرعة من لقاحات كورونا العام المقبل.

وذكرت وكالة "يونهاب" أن ذلك جاء خلال اجتماع اللجنة التوجيهية للبرلمان، حيث أكد "يو" أن الحجم الإجمالي للقاحات التي ستتمكن كوريا الجنوبية من استخدامها في عام 2022 سيصل إلى 170 مليون جرعة، أي أكثر من ثلاثة أضعاف عدد سكان البلاد، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تخزن الحكومة العام المقبل 80 مليون جرعة تم إحضارها من هذا العام، وتخطط لشراء 90 مليون جرعة إضافية العام المقبل.

وأكد "يو" مجددا أنه من المقرر أن تزود شركة "موديرنا" الأمريكية لصناعة الأدوية، كوريا الجنوبية بـ 7.01 مليون جرعة من لقاحها بحلول نهاية الأسبوع المقبل.

من جانبه، قال المقر المركزي لمواجهة الكوارث والسلامة "إن 90 مليون جرعة تخطط الحكومة لشرائها هو أكثر بمقدار 40 مليون جرعة مما أعلنته الحكومة في وقت سابق، حيث قررت الدولة تأمين المزيد من الجرعات للاستجابة للسلالات المتحورة من فيروس كورونا، وبسبب الشكوك حول مسار إمدادات اللقاحات وإمكانية استمرار الوباء".