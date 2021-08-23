الكشف عن نحو 5000 حالة كورونا بسبب مهرجان موسيقى في بريطانيا

تم الكشف عن عدد إصابات جديدة بكورونا تصل إلى 5000 حالة بعد حضورهم مهرجانا للموسيقى في مدينة كورنوال جنوب بريطانيا.

ويحقق مسؤولو الصحة في نحو 4700 حالة كوفيد بعد مهرجان "بوردماسترز"، والذي جرى في الفترة من 11 إلى 15 أغسطس وحضرها أكثر من 50000 شخص.

وأكد مسؤول في المهرجان أن المشاركين منتشرون في جميع أنحاء البلاد لكن حوالي 800 يعيشون في كورنوال، وفقاً لصحيفة "اكسبريس" البريطانية.

وقال إن الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس أبلغوا عن حضورهم المهرجان.

وقالت روث جولدشتاين، نائبة مدير الصحة العامة في كورنوال، في حديثها الصحفي مع مجلس مدينة كورنوال ومجلس الصحة العامة في إنجلترا، إنه على الرغم من وجود "الكثير من الإجراءات الانضباطية"، إلا أن حالات الاصابة كانت "متوقعة" ولكن ليس بهذا العدد، وفقًا للصحيفة.

وأضافت: "إنه مرض اجتماعي للغاية، إنه يحب تجمع الناس. لقد حاولنا التخفيف وحاولنا الحد من بعض التأثير."

كان على الحضور إظهار دليل على تعرضهم للتطعيم المزدوج، أو إجراء اختبار لدخول المهرجان.