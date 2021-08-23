تستضيف مدينة فلاديفوستوك الروسية في الفترة من (2 إلى 4) سبتمبر المقبل، أعمال منتدى الشرق الاقتصادي، بمشاركة نخبة من السياسيين والاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم.

وقال نائب رئيس الحكومة الروسية يوري تروتنيف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الإثنين - إن برنامج أعمال منتدى الشرق الاقتصادي، يتضمن أكثر من 70 حدثا تجاريا، بما في ذلك جلسات نقاش وموائد مستديرة وحوارات أعمال ومؤتمرات دولية.

وأضاف أن المنتدى له أهمية عملية كبيرة بالنسبة لشرقنا الأقصى، حيث إن منصات المنتدى تهدف بالدرجة الأولى لجذب الاستثمار وتبادل المعلومات والآراء والخبرات حول كيفية التفاعل بشكل أفضل مع قطاع الأعمال التجارية، وما هي التفضيلات التي يجب تقديمها، ونوع الدعم الذي يحتاجه رواد الأعمال.

ومن المقرر أن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للمنتدى، التي ستعقد في 3 سبتمبر، إلى جانب قادة آخرين.

وتتركز فعاليات المنتدى حول عدة محاور أبرزها آلية دعم المستثمرين، والقطاعات التي تعد أولوية لجذب المستثمرين الأجانب إلى منطقة الشرق الأقصى الروسي، وتنمية المنطقة.