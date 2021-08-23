سيارة مجهزة لاستخراج بطاقات الرقم القومي بسجل مدني ملوي بالمنيا

تابع اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي بالمنيا، أعمال مبادرة وزارة الداخلية "كلنا واحد" لاستخراج الأوراق الثبوتية، وبطاقات الرقم القومي ضمن مبادرة وزارة الداخلية "كلنا واحد" بسجل مدني مركز ملوي.



ويأتي ذلك لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وبحضور الرائد محمد نعمان، مفتش سجلات جنوب المنيا، وعبد الباري علي، مدير سجل مركز ملوي، وتحت إشراف العميد معتز البدوي مدير إدارة شرطة الأحوال المدنية بالمنيا.



وأكد الرائد محمد نعمان، أن وزارة الداخلية حريصة على إقامة مثل هذه المبادرات بكل قرى ومراكز المحافظة، وذلك في ضوء توجيهات وزير الداخلية بالتواصل مع المواطنين وترسيخ روح المحبة والمودة بين كل فئات المجتمع.



وأبدى المواطنين رضاهم لتوفير مثل هذه الخدمات مطالبين باستمررها، وموجهين الشكر لوزارة الداخلية ومديرية أمن المنيا.