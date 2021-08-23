إجراء المقابلات الخاصة بتكليف الموجهين ومديري ووكلاء المدارس بالوادي الجديد

صرح الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الإثنين، بإجراء المقابلات الشخصية للتجديد من عدمه لقرارات المديرية الخاصة بتكليف (موجه، موجه أول، موجه عام، مادة النشاط)، والقرار الخاص بالإدارة المدرسية، سواء تكليف مدير ووكيل مدرسة، وذلك لجميع المراحل بإدارتى الخارجة وباريس التعليميتين.

وقال إن المقابلات تمت وسط الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، بحضور الدكتور محمد خليل نصر الله رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة عضوا باللجنة، وناصف أنيسى نائب مجلس الأمناء بالمحافظة، ومن المهتمين بالتعليم وذوى الخبرات عضوا، والدكتور ماهر زنقور عضوا، ومصطفى محمد علي نقيب المعلمين بالمحافظة، وصالح دمرداش عضو مجلس إدارة نقابة المعلمين عضوا، بجانب حضور مصطفى عوض مدير إدارة الخارجة التعليمية، وعبدالكريم شيتوى مدير إدارة باريس التعليمية (كلا فيما يخصه).

وأشار إلى استمرار أعمال اللجنة، غدا الثلاثاء، لإدارتى باريس والخارجة، وسوف تستكمل إجراء المقابلات الشخصية الأربعاء والخميس لإدارات بلاط والداخلة والفرافرة.