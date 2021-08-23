أطاحت الأجواء المناخية القاسية في ولاية أريزونا الأمريكية، بأجزاء من "جدار ترامب" الشهير، الذي أنشأه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لمنع تسلل المهاجرين من المكسيك.

وشهدت أريزونا "فيضانات تاريخية"، وفقا لمسؤولي الجمارك، مما أدى لتحطم أجزاء من جدار ترامب على الحدود المكسيكية، وفقا لموقع "سكاي نيوز عربية" الإخباري.

وأدت الأمطار الغزيرة إلى فتح عدة بوابات معدنية في الجدار على مصراعيها، كما سقطت أجزاء أخرى من الجدار التاريخي في الوحل.

كان ترامب قد وعد الشعب الأمريكي ببناء جدار عازل لمنع تسلل المهاجرين، في حال انتخابه رئيسا، وهو ما حصل بالفعل، لكن بناء الجدار جاء بشكل متسارع وبدون أي اعتبار للحالات المناخية.

وقال في يونيو 2015 خلال حملته الانتخابية: "لا أحد يبني جدرانا أفضل مني، صدقوني. وسأبنيها بتكلفة زهيدة للغاية. والمكسيك ستتكفل بالمصاريف".

لكن تمويل أجزاء من الجدار الحدودي الذي تمكن ترامب من بنائه قبل مغادرته منصبه في يناير، جاء من الأموال الفيدرالية التي تضمنت مليارات الدولارات من وزارة الدفاع.

ووصفت كيت سكوت، من مركز الحياة البرية البوابات المتضررة بأنها "في حالة سيئة"، كما أشار مصدر آخر إلى أن 6 بوابات في موقع واحد دمرتها الفيضانات.

وأشار موقع "جيزمودو" إلى أن الشركة التي عينها ترامب لبناء الجدار، أنفقت أكثر من 2.7 مليار دولار من الخزنة الأمريكية، وتسببت بسخط عام لأصحاب الأراضي الحدودية التي بنى عليها الجدار.