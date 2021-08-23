محافظ المنيا يكرم مريم جرجس الرابع مكرر على مستوى الجمهورية بالشهادة الثانوية

كرم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الطالبة مريم جرجس، وذلك خلال استقباله للطالبة وأسرتها في مكتبه اليوم بالديوان العام، حيث حصلت الطالبة على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية، شعبة "العلمي رياضة"، بمجموع "400" درجة، بالمدرسة الرسمية المشتركة للغات.

قال المحافظ: إن القيادة السياسية تولى التعليم وتطويره أهمية قصوى، لخلق أجيال قادرة على النهوض بالوطن، وتنميته، مؤكدًا على تقديم الدعم الكامل لأبناء المحافظة من المتفوقين، في جميع المراحل الدراسية، ومعربًا عن فخره بالنموذج المشرف لمريم، متمنيًا لها المزيد من التوفيق والتميز في مستقبلها الدراسي والعمل، لتكون مثالًا يحتذي به لغيرها من الطلاب.



كما وجه المحافظ، الشكر والتحية لأسرة الطالبة مريم ، وأكد على أهمية تكامل جميع الأدوار من طلاب وأسرة ومدرسة ومعلمين، لتحقيق التطوير الذي ننشده للعملية التعليمية، وتنشئة أجيال قادرة على بناء الوطن ورفعته.