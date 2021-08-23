وزير الدفاع الكويتي يبحث مع نظيره الأمريكي التطورات الإقليمية والدولية

تلقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الصباح، اتصالا هاتفيا، من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، تبادلا خلاله وجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى بحث أهم المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن وزارة الدفاع القول في بيان اليوم الاثنين، إن الوزير الجابر وجه خلال الاتصال الدعوة لنظيره الأمريكي لزيارة الكويت.

وكانت الكويت أعلنت الليلة الماضية أنه تمت الموافقة على عبور خمسة آلاف أفغاني سيجري إجلاؤهم إلى الولايات المتحدة.

وجاء في بيان للخارجية الكويتية أنه "بناء على التوجيهات السامية لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح تمت موافقة دولة الكويت على عبور 5000 أفغاني ممن سيتم إجلاؤهم من أفغانستان في طريقهم إلى الولايات المتحدة".

وأضافت الخارجية في البيان أن "هذه الموافقة تأتي تقديرا للعلاقات الاستراتيجية بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية وتعزيز التعاون القائم بينهما واستمرارا لدور دولة الكويت الإنساني الداعي إلى أهمية تأمين المرور الآمن للدبلوماسيين والرعايا الأجانب وتيسير عمليات الإجلاء من أفغانستان".