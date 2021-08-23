قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن شكل وجودة السلع اختلف في الجمعيات الاستهلاكية والسوبر ماركت، مشيرًا إلى أن المجهود المبذول خلال الفترة الأخيرة من استثمارات لإظهار المنتج بشكل جيد، كان له أثر كبير في النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

وأضاف عشماوي، خلال لقاء لبرنامج «الحقيقة»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن الصناعات الغذائية في مصر تشهد طفرة كبيرة، لافتًا إلى أن الحصول على سلعة ذات شكل وجودة كان أمرًا نادر الوجود في السابق.

وأشار إلى أن جميع أنواع السلع الغذائية وراؤها الآن صناعة لوجستية عظيمة من صناعات تحويلية وتعبئة وفرز وتغليف، موضحًا أن جزءًا كبيرًا من تسويق المنتج يذهب إلى المجهود المبذول لتعبئته وتغليفه.

وذكر مساعد وزير التموين، أن مصر استطاعت تصدير العديد من السلع الغذائية إلى الخارج مثل منتجات شركتي «قها» و«إدفينا»، قائلًا إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة هيكلة الشركتين يؤدي إلى طفرة في المنتج وسلاسل إمداده.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على زيادة حجم المعروض من السلع وإتاحته، متابعًا: «لدينا 40 ألف منفذ حكومي على مستوى الجمهورية ما بين جمعيات استهلاكية وبقال تمويني ومنافذ مشروع جمعيتي بخلاف المنافذ المتحركة، ونعمل على تواجد السلعة وإتاحتها ووفرتها وزيادة حجم المساحات من صناعة التجزئة».

وأوضح أن التجارة تمثل 21% من إجمالي الناتج المحلي، فضلًا عن أن حجم التجارة العادية 1.4 تريليون جنيه، مضيفًا أن ثلث القوى العاملة في مصر تعمل في منظومة التجارة بعدد 10 ملايين من إجمالي 30 مليونًا.

وتابع أن الدولة حرصت على إنشاء بورصة مصرية للسلع بعد إجراء زيارة إلى إحدى الدول المتميزة في هذا المجال، معلنًا أنها بصدد تنفيذ أول تداول للسلع بالبورصة في الربع الأول من العام المقبل.

https://youtube.com/watch?v=I7Jp4WMXbZs&feature=share