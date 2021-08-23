هيئة الدواء: إنتاج لقاح كورونا مصري بنسبة 100% في القريب العاجل

قال الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، إن الهيئة ستنتج لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا مصريًا بنسبة 100% وذا جودة ومأمونية عالية، في القريب العاجل، متوقعًا إنتاج الجرعات الأولى خلال بضعة أشهر.



وأضاف الخطيب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن الهيئة تعمل على توطين صناعة لقاح كورونا في مصر، قائلًا إنها نجحت في بدء الإنتاج المحلي للقاح «سينوفاك» المعترف به عالميًا.



وأشار إلى أن جميع لقاحات كورونا حاصلة على رخصة الاستخدام الطارئ، موضحًا أنها ليست تسجيلًا عاديًا للمستحضر وإنما موافقة استثنائية لتداول المستحضر في ظروف طارئة، تحت تصرف السلطة الصحية في مصر.



وذكر نائب رئيس هيئة الدواء، أن رخصة الاستخدام الطارئ تسمح بتداول والتعامل مع لقاح كورونا لمدة 6 أشهر يتم تمديدها مرة أخرى وفقًا للنظام العالمي، مشيرًا إلى أن الهيئة أصدرت الرخصة لـ6 لقاحات كورونا حتى الآن معتمدة من الجهات العالمية وحاصلة على توصية منظمة الصحة العالمية.



وأعلنت هيئة الدواء المصرية، منح رخصة الاستخدام الطارئ للقاح سينوفاك/فاكسيرا المنتج محلياً، وفقا للشراكة بين شركة سينوفاك الصينية والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)؛ وذلك بعد اجتيازه عمليات التقييم اللازمة من قبل الهيئة، طبقاً للقواعد والمرجعيات العالمية المتبعة لتقييم أمان وجودة وفاعلية اللقاحات.