قدامى محاربين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للمساعدة في إجلاء الأفغان

استخدم قدامى المحاربين وغيرهم من المرتبطين بالجيش البريطاني وسم "ديجيتال دانكيرك" لتوحيد الجهود على وسائل التواصل الاجتماعي ومساعدة الآلاف على الفرار من حركة طالبان في أفغانستان، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" اليوم الأحد.



ووفقا للوكالة، أخذت العملية اسمها من عملية الانسحاب الشهيرة للقوات البريطانية والقوات المتحالفة من فرنسا بمساعدة المدنيين خلال الحرب العالمية الثانية.



وتقدم هذه العملية مساعدة ونصائح خبيرة بشأن الإجلاء من أفغانستان لحلفاء للغرب وعائلاتهم، كمترجمين أو أفراد عسكريين.



وقالت الوكالة إن جين ويلسون / 35 عاما/ وهي مديرة عمليات بجمعية "أسبوع الجيش" في نيويورك، قامت هي وفريقها بالفعل بتنسيق عملية هروب 30 شخصا من كابول في إطار هذه المهمة.



وقالت ويلسون إن "مجموعة من المارينز الملكية" المتمركزة في جميع أنحاء بريطانيا كانت متاحة دائما لتقديم المساعدة في الجهود الدولية، باستخدام مصادرها واتصالاتها لتوفير معلومات استخبارية.