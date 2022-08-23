وست هام يونايتد يعلن تعاقده مع مدافع تشيلسي

أعلن نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، تعاقده مع اللاعب الإيطالي الدولي إيمرسون بالميري من فريق تشيلسي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن المدافع البالغ من العمر 28 عاما انضم لويستهام بعقد مدته أربعة أعوام مع إمكانية إضافة عام آخر، ولم يتم الإعلان عن قيمة الصفقة.

وولد إيمرسون في البرازيل، ولكنه انتقل إلى إيطاليا في عام 2014، وحصل على الجنسية، ولعب للمنتخب الإيطالي وشارك معه في الفوز ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020" بعدما فاز على المنتخب الإنجليزي في المباراة النهائية التي أقيمت في ويمبلدون.

وقال إيمرسون :" أنا سعيد للغاية لكوني هنا وللوصول إلى هنا". وأضاف :" إنه تحد كبير بالنسبة لي، إنه فريق كبير، لذلك أنا سعيد للغاية لتواجدي هنا وأنا جاهز".

وأكد :"شخصيا، منذ وصولي لليوم الأول إلى هنا في إنجلترا، رأيت دائما الأندية الكبرى، ودائما ما أشاهد المباريات الكبرى، وأعلم تاريخ ويستهام".

وأكد :" هناك تاريخ كبير للغاية لهذا الفريق، لذلك عندما علمت برغبته في ضمي، بكل تأكيد قلت نعم، هيا بنا، أريد الذهاب إلى هناك وأنا هنا الآن! لا يمكنني الانتظار للبدء بقميص ويستهام".

وأصبح إيمرسون سابع صفقات ديفيد مويس، مدرب ويستهام. وقال مويس للموقع الرسمي للنادي :" سعداء للغاية للترحيب بإيمرسون".

وأضاف :" إنه لاعب يمتلك الخبرة ولديه تاريخ جيد، وحقق نجاحات على مستوى الأندية والمنتخب الوطني في السنوات الأخيرة".

وأضاف :" سيمنحنا منافسة قوية في المناطق الدفاعية، وسيجلب لنا عقلية الفوز التي نبحث عنها لبناء ويستهام".

وأكد :" نتطلع للعمل مع إيمرسون ونتمنى له كل التوفيق في مسيرته معنا وخسر ويستهام أمام برايتون بهدفين نظيفين يوم الأحد الماضي ليقبع في قاع ترتيب أندية الدوري الإنجليزي عقب تلقيه ثلاث هزائم، وهي أسوأ بداية للفريق في موسم محلي خلال 51 عاما."