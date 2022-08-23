شخصيات رفيعة المستوى تعرب عن تقديرها للصحفية الروسية الراحلة داريا التى وصفت بالشهيدة

أعرب سياسيون ومشاهير موالون للكرملين وأفراد عائلة الصحفية داريا دوجينا اليوم الثلاثاء، عن تقديرهم للصحفية القتيلة، والتي تعتبر من أشد المؤيدين للحرب في أوكرانيا وابنة حليف بارز للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال والدها ألكسندر دوجين، صاحب الأيديولوجية القومية المتطرفة، في حفل تأبين بمركز تلفزيون أوستانكينو بالعاصمة الروسية: "لقد ماتت من أجل روسيا".

وتابع والدها قوله "في طفولتها، كانت الكلمات الأولى تقريبا التي علمناها لها، بالطبع، هي "روسيا"، و"دولتنا"، و"شعبنا" و"إمبراطوريتنا".

وصرح ليونيد سلوتسكى، نائب رئيس مجلس الدوما الروسي وخبير بارز في السياسة الخارجية: "لدينا الحق في أن نختلف في مواقفنا، ولكن في جوهرنا يجب أن نتحد كما لم يحدث من قبل في تاريخنا المشترك الحديث: دولة واحدة! رئيس واحد! انتصار واحد!".

ولقيت الصحفية والناشطة السياسية، 29 عاما، حتفها يوم السبت الماضي إثر تفخيخ سيارتها والتي تلقي موسكو باللوم فيها على أوكرانيا. وتنفي كييف أي صلة لها بها.

ويعتقد معظم المحللين أن والدها كان الهدف الحقيقي للهجوم. وكان لدوجينا ظهور متكرر في وسائل الإعلام الموالية للكرملين.

وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي أمس الاثنين، أن جريمة قتل دوجينا تم حلها واتهم امرأة أوكرانية يزعم أنها تعمل لصالح جهاز الاستخبارات الأوكراني.

وتردد أن المشتبه بها أستأجرت شقة في البناية التي تسكن بها دوجينا لمراقبتها. وذكرت السلطات أنها ما زالت تتعقب الدليل، بما في ذلك مقطع فيديو من كاميرا مراقبة، واستجواب الشهود. كما تبحث السلطات عن شركاء محتملين في الجريمة.

وأفادت تقارير إعلامية روسية بأن أقارب المشتبه بها ذكروا أنها تجسست على دوجينا فحسب لكنها لم تزرع قنبلة.

ونشرت الاستخبارات الروسية مقطع فيديو أمس الاثنين، تشير مزاعم إلى أنه يظهر أنشطة المتهمة حديثا، لتدعيم المزاعم التي تشير إلى تورط أوكرانيا.

ويظهر مقطع الفيديو الذى يستمر دقيقتين وصولها إلى روسيا ودخولها منزل دوجينا، ومغادرتها روسيا.

وذكر جهاز الأمن الاتحادي الروسي أن المرأة، من مواليد 1979، دخلت روسيا في نهاية يوليو ومعها طفل. وأضاف أنها غادرت روسيا عبر إستونيا مباشرة بعد التفجير.