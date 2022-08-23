وزير خارجية إيران يتوجه إلى مالي أولى محطات جولته الأفريقية

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توجه وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهيان"، عصر اليوم الاثنين، إلى العاصمة المالية "باماكو" لتكون أولى محطات جولته الأفريقية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "ناصر كنعاني" خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين : إن زيارة أمير عبداللهيان إلی جمهورية مالي تأتي بدعوة رسمية من نظيره في هذا البلد"،بحسب وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأضاف أن وفدا سياسيا واقتصاديا يرافق وزير الخارجية في جولته الأفريقية الأولى.

وتابع كنعاني" توسيع العلاقات بين إيران والدول الأفريقية، كان على الدوام من أولوياتنا"؛ لافتا إلى أن جولة وزير الخارجية الأفريقية تشمل مالي وتنزانيا وزنجبار.