رئيس الوزراء العراقي السابق يطالب بإنهاء الاعتصامات واللجوء إلى الحوار

طالب رئيس ائتلاف النصر العراقي حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، بالتهدئة وإنهاء الاعتصامات واللجوء إلى الحوار البناء.

وقال العبادي وهو رئيس الوزراء العراقي السابق، في بيان، تلقته وكالة الانباء العراقية "واع": إنه "لا يجوز أن يصل الصراع السياسي إلى زج القضاء فيه"، مؤكداً "ضرورة الحفاظ على حيادية القضاء ونزاهته ورفض المساس به وبمؤسساته واحترام دوره الدستوري والخدمي للحكم بين الناس بالعدل".

وطالب العبادي، بـ"التهدئة وإنهاء الاعتصامات التي تعطل مؤسسات الدولة الدستورية واللجوء إلى الحوار البناء".

ونفذ العشرات من أنصار زعيم التيارالصدري مقتدى الصدر، اعتصاما مفتوحا أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الثلاثاء.

واحتشد أتباع الصدر أمام البوابة الخارجية لمجلس القضاء الأعلى بحي الحارثية، أحد مداخل المنطقة الخضراء الحكومية، وشرعوا بنصب السرادق والخيام؛ للمطالبة بتدخل القضاء العراقي لحل الأزمة السياسية، وحل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أكد أمس الاثنين، أهمية اعتماد السياقات الدستورية والقانونية لحلحلة الأزمة السياسية الحالية.

ودعا زيدان، خلال استقباله نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، إلى ضرورة تعزيز ثقة المواطن بالقضاء الذي يقف على مسافة واحدة من الجميع ويحكم باسم الشعب، ويطبق القانون بحسب الدستور والتشريعات النافذة اعتمادا على ما يتوفر من أدلة ووقائع لا على ما يطلق من شائعات وأقاويل.