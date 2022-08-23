محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع إنشاء مصنع للمياه المعدنية والعصائر بالخارجة

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، موقع مشروع إنشاء مصنع لإنتاج المياه المعدنية والعصائر جنوب قرية بورسعيد بالخارجة، يرافقه ياسر عبد التواب نائب رئيس مركز الخارجة ومحمود عمران مدير الإستثمار بالمحافظة، ذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في المشروعات الإستثمارية الزراعية والصناعية التي تتيح فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة.



ووجه الزملوط، بسرعة الإنتهاء من الإجراءات الإدارية للبدء في أعمال الإنشاءات، مؤكدًا على دعم كافة المشروعات الجادة التي تعزر فرص التنمية على أرض المحافظة.