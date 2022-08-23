جنوب سيناء تستعد للدراسة بـ3 مدارس حكومية و8 عسكرية و4 مصرية يابانية جديدة

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، اجتماع المتابعة الدوري، لمتابعة المشروعات القومية والتنموية الجاري تنفيذها استعدادًا لمؤتمر المناخ، واستعدادات المحافظة للعام الدراسي الجديدة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات القومية والتنموية الجاري تنفيذها، ومتابعة الاستعدادات لإقامة معرض " أهلا مدارس" والتي تنظمه المحافظة بالتنسيق بين مديرية التموين ومديرية التربية والتعليم والغرفة التجارية كل عام.

ووجه المحافظ بإقامة عددًا من المعارض على مستوى كافة مدن المحافظة، مع تحديد أماكن بكل مدينة ليكون مقرًا ثابتًا لإقامة المعرض بشكل دوري ومستمر، لضمان توفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.

وقال إن المحافظة استعدت للعام الدراسي الجديد بدخول 3 مدارس للخدمة بواقع مدرستين للتعليم الأساسي بمدينة طور سيناء بأحياء النصر والفيروز، ومدرسة بمدينة طابا.

وأشار إلى تحويل 3 مدارس للتعليم الفني "صناعي ، زراعي"، إلى مدارس عسكرية ليصبح إجمالي عدد المدارس العسكرية بالمحافظة 8 مدارس، وتخصيص قطع أراضي لإنشاء 2 مدرسة مصرية يابانية بمدن دهب و رأس سدر ليصبح إجمالي المدارس المصرية اليابانية على مستوى المحافظة 4 مدارس.

وناقش المحافظ موقف قرية رأس النقب بمدينة طابا، من خلال مديري مديريات الخدمات، ومشروع التجمعات التنموية، واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة طور سيناء، ومنها رسومات اللاند سكيب للمنطقة المجاورة للمسرح الصيفي، ومحكي الجبيل، ورصف طريق حمام موسى حتى كمين الوادي، وخزان تكديس المياه بقرى الوادي والجبيل، وتوصيل المرافق لمنطقة ابني بيتك الجديدة، وبئر وادي ميعر.