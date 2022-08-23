وزير التعليم العالي يفتتح مبنى الاختبارات الإلكترونية بجامعة بني سويف

افتتح الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، مبنى الاختبارات الإلكترونية الجديد بجامعة بني سويف بتكلفة 49 مليون جنيه، وذلك بحضور الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ونواب رئيس الجامعة، والقيادات التنفيذية والشعبية، ولفيف من القيادات الجامعية والإعلاميين.

وأعرب وزير التعليم العالي، عن سعادته بالافتتاحات الجديدة التي شهدها اليوم بجامعة بني سويف، مشيدا بالجهود المبذولة من قِبل إدارة الجامعة للارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية، وتخصيص مبنى مجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية للاختبارات الالكترونية تماشيا مع سياسة التحول الرقمي لجميع أجهزة الدولة، إضافة إلى إمكانيات المركز التي تعمل على تطوير وتحديث برنامج الامتحانات وكل ما يتعلق بها بما يتوافق مع أعداد الطلاب وتنظيم وعقد الامتحانات الالكترونية للمقررات الدراسية بكليات الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن مركز الاختبارات الإلكترونية مبنى مكون من ثلاثة طوابق ويتسع لخمسة آلاف طالب، ومصمم طبقا للمواصفات والمعايير العالمية، ومزود بأحدث أنظمة صوتية وكاميرات مراقبة وأجهزة حاسب آلي ذات كفاءة عالية، يتم توصيلها بشبكة الاختبارات بوزارة التعليم العالي وذلك لتطبيق الاختبارات الإلكترونية بجميع مجمعات الجامعة.