الجزائر تستضيف غينيا ونيجيريا وديا الشهر المقبل

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أن المنتخب الأول سيخوض مباراتين وديتين بمدينة وهران غربي البلاد، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة بين 19 و27 سبتمبر المقبل.

وكشف الاتحاد في موقعه الرسمي أن " الخضر" سيواجهون غينيا يوم 23 سبتمبر على ملعب " ميلود هدفي"، ثم نيجيريا على ذات الملعب يوم 27 من نفس الشهر.

وفشل المنتخب الجزائري في بلوغ نهائيات كاس العالم في قطر هذا العام.

ويتصدر المنتخب الجزائري المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 المؤجلة إلى مطلع 2024، برصيد ست نقاط جمعها من فوزين متتاليين على أوغندا وتنزانيا بنفس النتيجة 2 / صفر.