 الخميس 25 أغسطس.. فرقة النيل للآلات الشعبية تعزف في مركز طلعت حرب - بوابة الشروق
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الخميس 25 أغسطس.. فرقة النيل للآلات الشعبية تعزف في مركز طلعت حرب


نشر في: الثلاثاء 23 أغسطس 2022 - 3:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 أغسطس 2022 - 3:22 م
يستضيف مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة في السابعة مساء بعد غد الخميس، فرقة النيل للآلات الشعبية في أمسية فنية في رحاب الفلكلور الموسيقي المصري.

ويقام الحفل في إطار التعاون بين الفرق التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة مع مراكز الإبداع التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب.

وتقدم الفرقة لرواد المركز من الشباب والأطفال مجموعة متنوعة من التراث الشعبي والمواويل التراثية، إلى جانب فقرة التنورة الاستعراضية، بالإضافة للمقطوعات الموسيقية الفلكلورية.

يذكر أن فرقة النيل للآلات الشعبية تعد أضخم وأقدم فرقة مصرية للتراث الشعبي والموسيقي، شاركت في الكثير من المحافل الدولية، ومثلت مصر في مسابقات عدة، وحصلت علي المراكز الأولى في العديد من المهرجانات.

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