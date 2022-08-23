البنك المركزي العراقي ينفي أنباء إخلاء مقره في بغداد

أكد محافظ البنك المركزي غالب مخيف، اليوم الثلاثاء، استمرار عمل البنك بشكل طبيعي وعدم وجود أية حالة غير طبيعية.

وقال مخيف: "نؤكد ان البنك المركزي يعمل بشكل طبيعي ولا يوجد أي حالة غير طبيعية وجميع ما تداوله بعض المواقع الالكترونية غير صحيح"، وفقا لقناة "السومرية" العراقية.

وفي وقت سابق، تداولت مواقع التواصل خبر مفاده إخلاء مبنى البنك المركزي بعد ورود وثيقة امنية سرية تشير إلى نية اقتحام البنك من قبل عصابات الجريمة المنظمة مستغله التوترات والاضطرابات التي تشهدها البلاد.

ونفذ العشرات من أنصار زعيم التيارالصدري مقتدى الصدر، اعتصاما مفتوحا أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الثلاثاء.

واحتشد أتباع الصدر أمام البوابة الخارجية لمجلس القضاء الأعلى بحي الحارثية، أحد مداخل المنطقة الخضراء الحكومية، وشرعوا بنصب السرادق والخيام؛ للمطالبة بتدخل القضاء العراقي لحل الأزمة السياسية، وحل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، أكد أمس الاثنين، أهمية اعتماد السياقات الدستورية والقانونية لحلحلة الأزمة السياسية الحالية.

ودعا زيدان، خلال استقباله نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، إلى ضرورة تعزيز ثقة المواطن بالقضاء الذي يقف على مسافة واحدة من الجميع ويحكم باسم الشعب، ويطبق القانون بحسب الدستور والتشريعات النافذة اعتمادا على ما يتوفر من أدلة ووقائع لا على ما يطلق من شائعات وأقاويل.