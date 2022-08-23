الصين تفعل الاستجابة الطارئة للفيضانات في أجزاء من البلاد

أطلقت الصين الاستجابة الطارئة من المستوى الرابع، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي يقترب فيه الإعصار (ما-أون)، وهو الإعصار التاسع هذا العام، من حوض نهر اللؤلؤ.

وأطلقت وزارة الموارد المائية الصينية - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - الاستجابة الطارئة في قوانجدونج وقوانجشي وهاينان وقويتشو ويوننان، في ضوء الأمطار الغزيرة والفيضانات النجمة عن الإعصار.

وأشارت الوزارة إلى أنه من المتوقع من يوم الأربعاء إلى يوم الجمعة أن أنهار شيجيانج ويوجيانج ودلتا نهر اللؤلؤ وأنهار عديدة أخرى ستشهد فيضانات، وهو ما قد يتسبب في ارتفاع مستويات المياه في بعض الأنهار الصغيرة ومتوسطة الحجم عن مستوى التحذير.

وأرسلت الوزارة اثنين من مجموعات العمل إلى قوانجدونج وقوانجشي للمساعدة في توجيه الجهود المحلية للوقاية من الفيضانات والعواصف المطيرة. وتمتلك الصين نظام استجابة طارئة ضد الفيضانات يتكون من أربعة مستويات، حيث يمثل المستوى الأول الدرجة الأكثر خطورة.