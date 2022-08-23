إستونيا ترفض اتهامات روسيا بشأن اغتيال داريا دوجينا في تفجير سيارة

رفض مسؤولون فى استونيا اتهامات روسية لبلادهم بالقيام بدور في جريمة قتل كبرى لصحفية وابنة زعيم قومى سياسي بارز، مشيرين إلى أن الكرملين ينتقم من معارض قوي لحربها في أوكرانيا، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

واتهم جهاز الأمن الاتحادي الروسي أوكرانيا أمس الاثنين بتدبير قتل داريا دوجينا السبت الماضي، ابنة المنظر السياسي ألكسندر دوجين، وهو رجل قومي يدعم فكرة "عالم روسي". ونفت أوكرانيا تورطها.

وأضاف جهاز الأمن الاتحادي الروسي أن منفذ الاغتيال فر عبر الحدود إلى إستونيا، دون تقديم دليل، مما أدى إلى شلال من التهديدات في الإعلام الروسي ضد إستونيا.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم أن المحققين الروس ذكروا أنهم يعتزمون إدراج المشتبه به على قائمة المطلوبين لكن لم يحددوا موعد هذه الخطوة.