أوسكار أوتي جاهز للمشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

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استعاد الألماني أوسكار أوتي لياقته بالشكل الكافي للمشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس التي تنطلق منافساتها يوم الاثنين المقبل.

وكان أوتي /29 عاما/ قد خضع لجراحة في الركبة عقب خروجه من الدور الثالث ببطولة ويمبلدون في يوليو الماضي.

وقال أوتي عبر تطبيق إنستجرام اليوم الثلاثاء :"عملية إعادة تأهيل ناجحة، أنا جاهز لمنافسات نيويورك."

وفي ظل غياب البطل الأولمبي ألكسندر زفيريف عن منافسات أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) بسبب الإصابة، سيكون أوتي أبرز نجم ألماني في البطولة.

وكان أوتي المصنف 41 على العالم قد وصل إلى دور الستة عشر بنسخة العام الماضي من أمريكا المفتوحة، وهي أفضل نتيجة له حتى الآن في سجل مشاركاته ببطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى.