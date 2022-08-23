البنك الدولي ينهي 6 سنوات من تجميد المساعدات لموزمبيق

أعلنت موزمبيق عودة البنك الدولي إلى تقديم المساعدات المالية لها، بعد ست سنوات من تجميد هذه المساعدات في أعقاب فضيحة الاقتراض الحكومي الذي لم يتم الإعلان عنه .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ماكس تونيلا وزير مالية موزمبيق قوله للصحفيين في العاصمة موبوتو اليوم الاثنين ، إن البنك سيمنح بلاده 300 مليون دولار للمساعدة في دعم الميزانية العامة.

كانت موزمبيق تعتمد على دعم خارجي للميزانية بقيمة 500 مليون دولار سنويا حتى 2016. ولكن المانحين الدوليين والمؤسسات الدولية جمدت المساعدات المالية لها، عندما اعترفت الحكومة باقتراض أكثر مليار دولار دون أن تعلن عن ذلك وفقا لشروط صندوق النقد الدولي.

وتراجع سعر العملة الموزمبيقية ، في حين اضطرت الحكومة لإعادة هيكلة السندات التي عجزت عن سداد قيمتها في مواعيد استحقاقها.

من ناحيته، قال إيداه بسواراي ريديهوه مدير إدارة موزمبيق في البنك القول إن البنك سيقدم لموزمبيق مساعدات للتعافي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد والإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي. مع تقديم المساعدات المطلوبة بشدة لتخفيف حدة الاختناقات المالية.

ووافق صندوق النقد الدولي في مايو الماضي على منح موزمبيق حزمة مساعدات بقيمة 456 مليون دولار في إطار برنامج اقتصادي جديد.