استقبال 4027 طالبا في مكاتب التنسيق الإلكتروني بجامعة طنطا

أعلن الدكتور محمد حسين، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، انتهاء أعمال تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالكليات والمعاهد بالعام الجامعي الجديد 2022 للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بمكاتب التنسيق الإلكتروني بالجامعة.

وأشار حسين إلى تسجيل رغبات الطلاب من خلال معامل كليتي الصيدلة والعلوم ومعمل المكتبة المركزية أثناء فترة المرحلة في مواعيد محددة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، مؤكداً جاهزية الجامعة لاستقبال الطلاب في معاملها خلال المرحلة الثالثة للتنسيق، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية حرصاً على سلامة الطلاب والعاملين.

وأفاد الدكتور محمد النمر، المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات الإلكترونية والمعرفية، بأن معامل الجامعة استقبلت 4027 طالباً وطالبةً من المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية من كافة الشعب للقبول بالجامعات، والتي كانت قد بدأت اعتبارا من الخميس الماضي الموافق 18 أغسطس الجاري بحد أدنى 60% للشعبة العلمية، و58.5% للشعبة الأدبية، مشيراً إلى تخصيص عدد من الكوادر الفنية تيسيرًا على الطلاب أثناء تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق.