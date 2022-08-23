ضبط 9 قضايا اتجار في المواد المخدرة وتنفيذ 2634 حكما قضائيا متنوعا بالقليوبية

تمكنت مباحث مركز شرطة طوخ من تنفيذ 2634 حكما قضائيا متنوعا خلال حملة أمنية استهدفت قرى مركز شرطة طوخ لضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين وتم التحفظ على المتهمين وجارى عرضهم على النيابة.



تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية يفيد قيام حملة أمنية مكبرة بالتنسيق مع مباحث تنفيذ الأحكام وقسم مكافحة المخدرات ورؤساء مباحث بعض الأقسام والمراكز واستهدفت الحملة دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.



وأسفرت الحملة عن تنفيذ 2634 حكما قضائيا متنوعا وضبط 9 قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 11 متهما لـ4 منهم معلومات جنائية.



وتحررت المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة.